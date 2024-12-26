انت الأن تتابع خبر وداعًا لأزمة الشبكات.. أخيراً تكنولوجيا المكالمات عبر الواي فاي قريبًا في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور محمد رمضان، مستشار الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، عن تفاصيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi) التي سيتم إطلاقها قريباً في مصر.

خدمة الاتصال عبر الواي فاي