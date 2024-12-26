انت الأن تتابع خبر وداعًا لأزمة الشبكات.. أخيراً تكنولوجيا المكالمات عبر الواي فاي قريبًا في مصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور محمد رمضان، مستشار الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، عن تفاصيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي (Wi-Fi) التي سيتم إطلاقها قريباً في مصر.
خدمة الاتصال عبر الواي فاي
- وأوضح خلال لقائه أن هذه المكالمات تتم عبر شبكة الواي فاي، وهي مسألة حل أزمات التغطية المنتظمة لشبكات الهاتف المحمول.
- وتابع رمضان سيتم إجراء المكالمات عبر شبكة الواي فاي المنزلية وسيتم محاسبة العميل من خلال الشركة التي يتصل بها راوتر شبكتها مع العميل.
- قائلا إن سياسات الشركة ستحدد كيفية تحميل العملاء مسؤولية الاتصال عبر شبكة الواي فاي، خاصة وأن كل شركة لديها نظام دفع وسداد ومحاسبة، متوقعا أن تحدد القيمة من خلال القومي للاتصالات.
- واختتم قائلا: خدمة الاتصال عبر الواي فاي متاحة دوليا وسيبدأ تشغيلها في مصر بشكل تجريبي.
- وفي السياق نفسه، قال خالد حسن المستشار الإعلامي لغرفة صناعة التكنولوجيا ورئيس تحرير صحيفة “عالم رقمي”، إن الاتصال عبر الواي فاي (WiFi) خاصية متوفرة على الهواتف المحمولة، لكن تفعيلها يتم عبر شركات الاتصالات وتتضمن هذه الخدمة أيضًا مكالمات الفيديو، مما يعمل على تحسين التواصل بين الأفراد والعائلة والأصدقاء، خاصة الموجودين خارج الدولة هناك أيضًا تطبيقات تدعم الاتصال عبر الإنترنت، لكن هذه الخدمة ستسمح بذلك دون الحاجة إلى تطبيق محدد.
- وأضاف حسن أن خدمة Wi-Fi Calling تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية باستخدام شبكات Wi-Fi بدلاً من الشبكات التقليدية، مما يساعد على تحسين جودة الاتصالات داخل المنازل والأماكن المغلقة الذين يعانون من ضعف تغطية الشبكة ولكنهم بحاجة إلى إنترنت جيد ومن المخطط أيضًا إطلاق الخدمة وتفعيلها في عام 2025.
- وأوضح حسن أن الخدمة تعتمد على تقنية متقدمة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ومن ثم إعادة بثها إلى شبكة الهاتف المحمول GSM، لتتم المكالمة بسلاسة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.
- لا يتطلب أي اشتراك إضافي من المستخدمين، حيث يتم احتساب المكالمات بنفس سعر المكالمات الصوتية المنتظمة وفقًا لنظام الاشتراك الحالي للمستهلك في معظم الهواتف الذكية الحديثة ويمكن تفعيلها بسهولة من إعدادات الجهاز.