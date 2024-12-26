انت الأن تتابع خبر إيمان أيوب تتصدر التريند بعد تعرضها للتنمر بسبب تغير ملامحها.. القصة الكاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة إيمان أيوب الترين بعد تعرضها للانتقاد الشديد والتنمر بسبب تغير ملامحها بعد ظهورها في برنامج “قعدة ستات” واتهمها الجمهور بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تغيير ملامحها، لترد عليهم بفيديو عبر حسابها الرسمي بالتيك توك وهي تزيل الميكب لتثبت لهم أنها لم تخضع لإجراء أي عملية تجميل.

الإنتقادات السلبية بعد تغيير ملامحها

جاءت الانتقادات من الجمهور للفنانة إيمان، بعد ظهورها بملامح غريبة عليهم كالتالي: “ليه عملت في شكلها كده؟”، “كانت جميلة ورقيقة جدًا شوهت نفسها”، و”ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ كنتي جميلة وزي القمر”، “مين نصحك بكده؟”، “إيمان كانت جميلة أوي، دي واحدة تانية خالص”، “شوهتي نفسك ليه”.

رد الفنانة إيمان أيوب

عبرت الفنانة إيمان أيوب عن غضبها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له، حيث واجهت انتقادات شديدة عن شكلها ومظهرها، وصلت إلى حد التنمر والدعاء عليها بالموت.

لفتت إيمان الأنظار إليها بعد ظهورها المفاجئ فى برنامج “قعدة ستات” مع مروة صبرى، حيث ظهرت بملامح مغايرة للملامح التى إعتادها الجمهور.

قامت أيوب بتسجيل فيديو لها على التيك توك وظهرت وهي تزيل الميكب، وذلك بعد الهجوم الحاد عليها وانتقادها بسبب تغيير ملامحها،

وقالت إيمان أيوب في الفيديو: “أنا مسحت الميك أب ومش عاملة أي عمليات تجميل، ووشي أهو علشان الناس اللى شتمتني بالأب والأم، ارحموني من التنمر على أنا ماذيتش حد وبلاش تجرحوني”.

وأضافت الفنانة ايمان قائلة: ” شكرا لكل الناس اللى دعت علي وشتمتني وتنمرت علي ووشى أهو بدون ميك أب او فلتر وأنا عملت الفيلر علشان بحبه”.

ووجّهت أيوب خلال الفيديو رسالة للجمهور قائلة: الكلمة سلاح وسيف بيقتل ارحموني أنا ما أذتش حد”.

و تفاعل الجمهور مع الفنانة ظهورها في الفيديو وكتب المتابعين لها : “ايمان الجميلة حلو قوي الفيلر”.

وكتبت أخرى قائلة : “مش تجميل بس الفيلير كتير شويه و كل الناس متعوده علي شكلك الطبيعي رقيق ومسمسة بس ف كل الأحوال انتي قمر”.

الفنانة ايمان أيوب

هي فنانة شاركت الفنانة إيمان في العديد من الاعمال الفنية ثم اختفت عن الساحة الفنية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل حياة الجوهري، ولدت ايمان في 18 يناير 1978

زيجاتها

تزوجت إيمان أيوب من المخرج تامر سامي و أنجبت منه ابنتها عائشة ثم انفصلت عن زوجها تامر سامي

تزوجت إيمان للمرة الثانية من زكريا عامر المصور السينمائي ولم يستمر الزواج طويلاً حيث انفصلت ايمان عنه بعد عام من الزواج

تزوجت ايمان للمرة الثالثة من المهندس ياسر الحسيني

أعمالها الفنية

إنسان من هذا الزمان

احلم ولا يهمك

قاطع شحن

ليلة جواز بهية

البيت الكبير

علامة استفهام

بنات في التلاتين

الحب بعد المداولة

هو فيه رجالة

ورد الجناين

بيت المغتربات

النهر والتماسيح

حسين وتحسين

هانم بنت باشا

أغلى الناس

الشيطان لا يعرف الحب

زغلول ونبيلة

نقطة ومن أول السطر

أحدث أعمالها الفنية مسلسل “نقل عام”