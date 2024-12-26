تحت مظلة التحالف الوطني .. ”مؤسسة العربي لتنمية المجتمع” تُساهم في توفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - تواصل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع جهودها الإنسانية في دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال مبادرة "إيد واحدة" التي تُنفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد قامت المؤسسة بتوزيع 16,400 شنطة مواد غذائية ، شملت محافظات الفيوم، وبني سويف، ومرسى مطروح، والمنيا، وسوهاج وجاري التوزيع في باقي المحافظات.

وتضمنت كل شنطة:

5 كيلوجرامات من الأرز.

3 كيلوجرامات من المكرونة.

2 كيلوجرام من السكر.

2 كيس من صلصة الطماطم.

1 كيس من الملح.

وقد تم توزيع الشنط على النحو التالي:

محافظة الفيوم : 4000 شنطة في مراكز طامية، سنورس، أطسا، أبشواي.

محافظة بني سويف : 4000 شنطة في مراكز الواسطى، سمسطا، الفشن، أهناسيا، ناصر، ببا، بني سويف.

محافظة مرسى مطروح : 400 شنطة.

محافظة المنيا : 4000 شنطة في مراكز المنيا، سمالوط، أبو قرقاص.

محافظة سوهاج : 4000 شنطة في مراكز سوهاج، أخميم، المراغة، جهينة، طهطا، طما، المنشأة، ساقلته، البلينا، جرجا.

وتؤمن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بأنّ العمل الخيريّ هو مسؤوليةٌ جماعيةٌ، وأنّ تضافر الجهود هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المُستدامة، وتحقيق أهداف التحالف الوطني للنهوض بالمجتمع المصريّ.