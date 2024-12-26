انت الأن تتابع خبر يابخت اللي جربها...!! كنز من كنوز الدنيا موجود في مطبخك مكون غذائي يعالج مشكلة الإمساك بسهولة تامة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثيرون من مشكلة الإمساك التي قد تتحول إلى حالة مزمنة في بعض الأحيان، مما يتطلب اللجوء إلى الملينات الدوائية أو الأعشاب الطبيعية لكن الحل بسيط ومتوفر في كل منزل إنه البصل.

يعتبر البصل

من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق، حيث يمنح الطعام نكهة مميزة وله فوائد صحية متنوعة، منها خصائصه كمضاد حيوي طبيعي يتمتع البصل بقدرة مذهلة على معالجة الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ما هو الإمساك؟

الإمساك هو حالة شائعة تتسم بصعوبة في الإخراج وعدم انتظام حركة الأمعاء، وغالبًا ما يكون نتيجة للجفاف الشديد في القولون ونقص الألياف في النظام الغذائي.

أسباب الإمساك

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالإمساك، ومنها:

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الألياف وقلة الترطيب يمكن أن يسبب جفاف القولون لذلك يُنصح بتناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة.

تناول العشاء في وقت متأخر والنوم بشكل غير منتظم يمكن أن يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء، حيث يكون القولون أكثر نشاطًا بين الساعة 5 و7 صباحًا.

بعض الأدوية مثل المسكنات الأفيونية ومضادات الحموضة، بالإضافة إلى حالات صحية مثل قصور الغدة الدرقية والسكري، يمكن أن تسبب الإمساك.

تؤثر الضغوط النفسية أيضًا على حركة الأمعاء، مما يزيد من مشاكل الإمساك.

دور البصل في علاج الإمساك

يعتبر البصل علاجا طبيعيا فعالًا للإمساك بفضل احتوائه على الألياف والمركبات المفيدة فالألياف الموجودة في البصل تمتص الماء، مما يسهم في تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج كما يحتوي البصل على البريبايوتكس مثل الإينولين الذي يساعد في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يحسن عملية الهضم.

إضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي تساهم في تهدئة الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

كيفية إضافة البصل إلى نظامك الغذائي