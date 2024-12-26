انت الأن تتابع خبر توغل إسرائيلي نحو بلدتين لبنانيتين جنوبيتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش الإسرائيلي تقدم صباح اليوم الخميس، نحو بلدتي القنطرة ووادي الحجير اللبنانيتين في الجنوب وتوغّل فيهما.



وقال المصدر إن هذا التقدم المفاجئ للآليات الإسرائيلية دفع الأهالي إلى إخلاء المنطقة واللجوء إلى بلدة الغندورية.



وأشار إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق أجواء إقليم التفاح، فيما سجل تفجير كبير سمع صداه في القطاع الشرقي من الجنوب، نتيجة استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات نسف المنازل في بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية.