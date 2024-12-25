وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الميزان قد يكون عامًا مميزًا للغاية، ويعود هذا الأمر إلى تأثيرات المثلثات الفلكية، والتي ستحمل لمواليد برج الميزان حظًا جيدًا بدرجة كبيرة.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الميزان 2025

توضح كارمن شماس أنه يمكن أن يُطلق على عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الميزان اسم: "عام الجبابرة"، لأن الحظ الجيد خلال هذا العام سيكون جبارًا، وعلى كل شخص من مواليد برج الميزان أن يحدد لنفسه كيف سيمكنه أن يستفيد من هذه الطاقات.

كوكب المشتري سيكون هو جالب الحظ الأكبر لمواليد برج الميزان خلال هذا العام، هو الذي سيلون العام، ووجود كوكب المشتري، وهو كوكب الحظ والسعادة، في برج الجوزاء منذ عام 2024، يفتح الباب لمواليد برج الميزان لتحقيق النجاح والتقدم. ويمكن القول أن مواليد الميزان قد بدأوا منذ عام 2024 أو حتى منذ نهايات عام 2023، قد بدأوا حقبة مهمة وإيجابية للغاية، ورُبما تكون حياتهم قد تغيرت منذ هذا الوقت للأفضل، ولا زالوا مستمرين الآن في اتجاه التحسن والوصول إلى الأفضل.

من بدايات عام 2025، وحتى التاسع من يونيو، سيظل كوكب المشتري بهذه المرتبة مُرسلًا طاقته الإيجابية لبرج الميزان، الذين سيتمتعون بالنجاح والتوفيق والقوة الهائلة والدعم الكبير، رُبما أكثر من أي وقت مضى. من بعد التاسع من يونيو، سيذهب المشتري إلى برج السرطان، وهو ما قد يُمكن مواليد برج الميزان من تحقيق العديد من التغييرات الإيجابية، سواء في العمل أو الدراسة، أو على الصعيد الاجتماعي. هذا يعني أن برج الميزان من بداية السنة إلى نهاياتها سينتقل من تغيير جيد إلى تغيير أفضل، ومن تقدم إلى تقدم أكبر. بعد التاسع من يونيو، قد يُعرض على مواليد برج الميزان فرصة عمل مميزة تُحقق لهم التقدم والتطور المهني، وقد يتزوج بعض الأشخاص الذين يرغبون في الزواج، وقد يتخرج البعض أيضًا من الجامعة.