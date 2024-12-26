الدوري الإنكليزي (18): ليفربول يلاقي ليستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتشيلسي مع فولهام اسلاعة 18:00، وبنفس التوقيت يلتقي نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا، وساوثهامبتون مع وست هام يونايتد، ونوتينعهامفورست مع توتنهام هوتسبير، وبورنموث مع كريستال بالاس،ويلعب وولفرهامبتون مع مانشستر يونايتد الساعة 20:30، وليفربول مع ليستر سيتي الساعة 23:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 39 نقطة

2- تشيلسي: 35 نقطة

3- آرسنال: 33 نقطة

4- نوتينغهام فورست: 31 نقطة

5- بورنموث: 28 نقطة

6- أستون فيلا: 28 نقطة