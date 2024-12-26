نشكركم على متابعتكم خبر كيف تحمي نفسك وعائلتك من أحدث متحورات كورونا؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أصبح من الضروري اتخاذ المزيد من الاحتياطات للحماية من الإصابة. في هذا المقال، نقدم لك أهم النصائح والإجراءات الوقائية التي يمكنك اتباعها لحماية نفسك وعائلتك.

أهم الإجراءات الوقائية من متحور كورونا:

التطعيم: لا يزال التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه الشديدة. احرص على الحصول على جميع الجرعات المعززة للقاح.

لا يزال التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه الشديدة. احرص على الحصول على جميع الجرعات المعززة للقاح. ارتداء الكمامة: خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، حيث يزيد خطر انتقال العدوى.

خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة، حيث يزيد خطر انتقال العدوى. التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان.

حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان. غسل الأيدي بانتظام: استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول.

استخدم الماء والصابون لغسل يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول. تجنب لمس الوجه: تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك غير النظيفة.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك غير النظيفة. تعقيم الأسطح: قم بتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وأسطح الطاولات.

أعراض متحور كورونا الجديد: تشبه أعراض متحور كورونا الجديد إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا، وقد تشمل:

الحمى

السعال

ضيق التنفس

آلام العضلات

التعب

فقدان حاسة الشم أو التذوق

التهاب الحلق

صداع

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض؟ إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض، يجب عليك:

العزل المنزلي: ابعد عن الآخرين لتجنب نقل العدوى.

ابعد عن الآخرين لتجنب نقل العدوى. التواصل مع الطبيب: استشر طبيبك للحصول على التوجيهات اللازمة.

استشر طبيبك للحصول على التوجيهات اللازمة. إجراء الفحص: قد يطلب منك الطبيب إجراء فحص لتأكيد الإصابة.

نصائح إضافية للحفاظ على صحتك: