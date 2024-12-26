كول بالمر: تشيلسي لا ينافس على لقب البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - أكد كول بالمر، نجم تشيلسي، أن فريقه لا يعد منافساً على لقب الدوري الإنكليزي، خلال الموسم الحالي.

كلام بالمر جاء بعد خسارة البلوز أمام فولهام، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من البريميرليج.

وقال بالمر في تصريحات عقب المباراة: “كنا نعلم أننا لن نفوز في كل مباراة، وهذا هو الموسم الأول للمدرب (ماريسكا) معنا”.

وأضاف: “نتعلم ذلك. لقد قلنا جميعاً منذ بداية الموسم أننا لسنا من المنافسين على اللقب، نحن فقط نتحسن كفريق وننمو”.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة في المركز الثاني.