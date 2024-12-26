بعد نجاحه في دور العرض.. فيلم "شقو" يحتل المركز الثاني ضمن الأكثر بحثًا لعام 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “شقو” نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، حيث بدأ انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024، واستطاع أن العمل يحتل المركز الثاني ضمن قائمة العمليات الأكثر رواجًا على بحث قائمة Google خلال عام 2024 في مصر.

قصة فيلم “شقو”

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.