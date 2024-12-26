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أحمد جودة - القاهرة - هيفاء وهبي تستعد لتصوير مسلسل “المشتبه الرابع” .. قريبًا

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن تعاقدها على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المشتبه الرابع”، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، العمل سيجري تصويره في مواقع مختلفة حول العالم، مما يعكس طابعًا عالميًا مميزًا للمسلسل.

والمسلسل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، حيث يُتوقع أن يقدم تجربة درامية أستثنائية تثير أهتمام الجمهور وتضيف إلى مسيرة هيفاء وهبي الفنية المليئة بالنجاحات.

آخر أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تفاصيل أغنية "يا نحلة"

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:



علشان أنضف منه وافوق

محتاجه غسالة ومسحوق

واخد مشاعري فومين

وانقعها في كلور

وأعصر قلبي واسيبه يومين في الشمس منشور

كان بقعة

كان تيت تيت تيت

كان فيروس في الزور

كان عدوى

الله يكون في عونها

اللي عليها الدور

واللي لسعتيه يا شوربة لازم يخاف منك لمي دموعك يا عيني أهو غار بعيد عنك خلاص - خلاص

یا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك

آه كان هم كبير وانزاح

محبوسة ولقت المفتاح

وكان حياتي كان فيها تراب

بس أنا نفضته

كان عمري هيتسرسب

بس لحقته ولقطته

ويا ميلة بخته اللي بيغرز

ده يا ميلة بخته

واللي بينفد بجلده

ده يا حظه ويا بخته

‏

واللي لسعتيه يا شوربة

لازم يخاف منك

لمي دموعك يا عيني

أهو غار بعيد عنك

خلاص - خلاص

یا نحلة لا تقرصيني

ولا عايزة عسل منك