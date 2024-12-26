بعد عرض الحلقة الأولى والثانية.. مسلسل "موضوع عائلي 3" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث بطولة الفنان ماجد الكدواني وعدد كبير من نجوم الفن، تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد عرض أولى حلقاته، على منصة "شاهد".

أبطال وصناع مسلسل "موضوع عائلي 3"



مسلسل "موضوع عائلي" من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويجمع بين مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه الدسوقي، ورنا رئيس.

أحداث مسلسل "موضوع عائلي "

دارت أحداث أجزاء مسلسل" موضوع عائلي "حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها، وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ 21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.