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رياض - احمد صلاح - مش هتصدق العلماء اكتشفوا بيعمل ايه!!.. مفاجاة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول اللب الابيض.. يا ريتنا عرفنا من زمان

1. تناوله كوجبة خفيفة

يُعتبر اللب الأبيض خيارًا صحيًا لتناول الوجبات الخفيفة، فهو غني بالبروتينات والدهون الصحية والمغنيسيوم، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب والعظام.

2. إضافة للطهي

تحضير السلطات: يمكن رش بذور اللب الأبيض على السلطات لإضافة نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

إضافته للشوربات: يُستخدم اللب الأبيض كزينة لبعض الشوربات الكريمية أو الحساء.

صناعة الزبدة: يمكن طحن اللب الأبيض لتحضير زبدة نباتية صحية تُستخدم كبديل لزبدة الفول السوداني.

3. في الصناعات الغذائية

يُستخدم مسحوق بذور اللب الأبيض في بعض المنتجات الغذائية مثل المخبوزات أو حبوب الإفطار لتعزيز المحتوى الغذائي.

4. فوائد صحية

يُساعد في تحسين صحة البروستاتا بفضل احتوائه على الزنك.

يُعزز صحة الجلد والشعر، ويُحسن من جودة النوم بسبب الماغنيسيوم.

يُعتبر خيارًا ممتازًا لدعم فقدان الوزن عند تناوله باعتدال.

5. استخدامه في التجميل

يمكن استخدام زيت اللب الأبيض كجزء من الروتين اليومي للعناية بالبشرة لترطيبها وحمايتها من الجفاف.

يُمكن تحضير ماسكات منزلية باستخدام مسحوق اللب الأبيض لتحسين ملمس البشرة.

6. في الزراعة والتغذية الحيوانية

تُستخدم بقايا اللب الأبيض في صناعة الأعلاف الحيوانية أو كسماد طبيعي.