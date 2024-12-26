وجبات بابا نويل حول العالم: رحلة حول العالم مع تقاليد عيد الميلاد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تساءلت يومًا عما يتركه الأطفال حول العالم لسانتا كلوز؟ تختلف العادات والتقاليد المتعلقة بعيد الميلاد بشكل كبير من بلد لآخر، وهذا ينعكس بوضوح في نوع الوجبات التي يقدمها الأطفال لسانتا. دعنا ننطلق في رحلة حول العالم ونكتشف ما هي الوجبات التي يفضلها بابا نويل في مختلف البلدان.

الولايات المتحدة:

في الولايات المتحدة، يعتبر الحليب والبسكويت الوجبة التقليدية التي يتركها الأطفال لسانتا. كما يترك البعض الجزر والكرفس لرنة سانتا.

المملكة المتحدة:

يشتهر البريطانيون بتقديم الشيري وفطيرة اللحم المفروم لسانتا، بالإضافة إلى بعض الكحوليات.

هولندا:

في هولندا، يترك الأطفال الجزر والقش لخيول سانتا، حيث يعتقد الكثيرون أن زلاجته تجرها الخيول وليس الرنة.

الأرجنتين:

في الأرجنتين، يترك الأطفال القش والماء لخيول الملوك الثلاثة، كما يتركون أحذيتهم لوضع الهدايا فيها.

الدنمارك:

في الدنمارك، لا يترك الأطفال طعامًا لجوليماندن (سانتا بالدنماركية)، بل يتركون طعامًا لنيسه، وهي جنية المنزل.

السويد:

تقدم العائلات السويدية عصيدة الأرز لسانتا، وهي عبارة عن حلوى تقليدية مصنوعة من الأرز والحليب والتوابل.

أيسلندا:

في أيسلندا، يقدم الأطفال خبزًا مقرمشًا يشبه الوافل لسانتا.

ألمانيا:

لا يترك الأطفال الألمان طعامًا لـ “كريستكيند” (ملاك عيد الميلاد)، بدلاً من ذلك يكتبون له رسائل.

تشيلي:

في تشيلي، يترك الأطفال كعكة الباسكوا التقليدية لسانتا.

لماذا تختلف هذه العادات؟

تختلف هذه العادات والتقاليد من بلد لآخر بسبب التاريخ والثقافة والديانات المختلفة. ومع ذلك، فإن جميع هذه العادات تعكس الحب والتقدير للأعياد وعادات الأسرة.