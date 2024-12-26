انت الأن تتابع خبر طريقة صبغ الشعر بالكركم طبيعيا في البيت وبدون أي مواد كيميائية.. جربي هتنبهري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر بالكركم، ترغب الكثير من السيدات فى تغيير لون شعرهن إلى ألوان مختلفة بحسب الموضة الرائجة للحصول على إطلالات مميزة، ومن أكثر الألوان التي تحلم بها هو صبغ الشعر باللون الأصفر الذهبي الذي يعطى مظهر رائع ويليق على درجات البشرة المختلفة، ولكن تخشي بعض السيدات من استخدام الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية تضر بالشعر وتساعد على تساقطه وإهلاكه، لذلك نقدم لكى بدائل طبيعية توفر بالحماية لشعرك وأيضا توفر لكى الكثير من التكاليف، وهو صبغ الشعر بالكركم الذي يعطى لكى اللون الذهبي بطريقة طبيعية تماما، فتعرفي على طريقة استخدامه من خلال الخطوات التالية التي سنذكرها فى هذا المقال.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

احضري إناء ضعي به كوبين من الماء وارفعيه على النار حتى يصل إلى الغليان.

أضفى ملعقتين كبيرتين من الكركم فى الماء المغلي مع التقليب الجيد حتى يتم الذوبان تماما.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه جانبا حتى يبرد تماما.

ضعي منشفة واقية حول عنقك لحماية ملابس من أي تلطخ بالخليط.

ارتدى قفازات بلاستيكه فى يديك للحفاظ على جلدك من التلطخ.

قومى بتوزيع الخليط على كامل الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة حتى يتم تغطيته بالكامل.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.

قومى بشطف الشعر بالماء البارد ثم يتم تجفيفه حتى ترى اللون الأصفر الذهبي المميز، وبدون أي تكلفة كبيرة.

طريقة صبغ الشعر باللون البنى طبيعيا