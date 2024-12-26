انت الأن تتابع خبر متخطرش على بال الجن الازرق!!... ماهي استخدامات وضع الطيران على الهاتف... اتحداك لو كنت تعرفهم قبل كده! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر وضع اليطران ضمن الاوضاع التي توجد في كافة الهواتف الذكية الحديثة، حيث انه يسهم في تجنب تداخل الشبكات اثناء الرحلات الجوية، لكن ليس هذا فقط الاستخدام الخاص بوضع الطيران، حيث ان له الكثير من الاستخدامات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، حيث انه يسهم في الزيادة من الامان والخصوصية والتقليل من الازعاج والحفاظ على الهدوء لبعض الوقت، وغيرها من الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من استخدام وضع الطيران
استخدامات وضع الطيران
- هناك العديد من الاستخدامات الخاصة بوضع الطيران والتي تعتبر مختلفة، حيث انه من خلال وضع الطيران يمكن التقليل من الازعاج وبشكل خاص إذا كنت في اجتماع، حيث ان وضع الطيران يسهم في اغلاق كافة شبكات الجوال واغلاق الواي فاي والبيانات الخاصة بالجوال مما يمنع استقبال اي نوع من انواع المكالمات، كما يمنع ايضًا استقبال الاشعارات التي يمكن ان تتسبب في الانشغال.
- ليس هذا فقط بل ان وضع الطيران يُحسن من آداء الهاتف بشكل كبير نتيجةً للحفاظ على البطارية لساعات اطول، كما انه في حالة الرغبة في الشحن السريع للهاتف فإن افضل طريقة يمكن من خلالها شحن الهاتف بطريقة سريعة هو تشغيل وضع الطيران ووضع الهاتف على الشحن، وخلال نصف المدة الطبيعية للشحن سوف تلاحظ ان الهاتف قد اكتمل شحنة.