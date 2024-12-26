انت الأن تتابع خبر متخطرش على بال الجن الازرق!!... ماهي استخدامات وضع الطيران على الهاتف... اتحداك لو كنت تعرفهم قبل كده! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر وضع اليطران ضمن الاوضاع التي توجد في كافة الهواتف الذكية الحديثة، حيث انه يسهم في تجنب تداخل الشبكات اثناء الرحلات الجوية، لكن ليس هذا فقط الاستخدام الخاص بوضع الطيران، حيث ان له الكثير من الاستخدامات الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، حيث انه يسهم في الزيادة من الامان والخصوصية والتقليل من الازعاج والحفاظ على الهدوء لبعض الوقت، وغيرها من الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من استخدام وضع الطيران

استخدامات وضع الطيران