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الدوري المصري (6)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الخميس، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

المصري البورسعيدي × 0-2
بتروجيت × الجونة 1-0
سموحة × غزل المحلة 2-4
البنك الأهلي × سيراميكا 1-2
زد أف سي × إنبي 0-0
طلائع الجيش × الزمالك 2-2
الإسماعيلي × حرس الحدود 2-2
الاتحاد السكندري × مودرن سبورت 0-0
بيراميدز × فاركو 3-0

وتتساوى خمسة فرق في صدارة ترتيب فرق المقدمة في الدوري المصري وهي: الزمالك، الأهلي، بيراميدز، سيراميكا والمصري البورسعيدي بـ 11 نقطة لكل منها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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