نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (6)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت، الخميس، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…
المصري البورسعيدي × الأهلي 0-2
بتروجيت × الجونة 1-0
سموحة × غزل المحلة 2-4
البنك الأهلي × سيراميكا 1-2
زد أف سي × إنبي 0-0
طلائع الجيش × الزمالك 2-2
الإسماعيلي × حرس الحدود 2-2
الاتحاد السكندري × مودرن سبورت 0-0
بيراميدز × فاركو 3-0
وتتساوى خمسة فرق في صدارة ترتيب فرق المقدمة في الدوري المصري وهي: الزمالك، الأهلي، بيراميدز، سيراميكا والمصري البورسعيدي بـ 11 نقطة لكل منها.