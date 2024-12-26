الدوري المصري (6)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الخميس، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

المصري البورسعيدي × الأهلي 0-2

بتروجيت × الجونة 1-0

سموحة × غزل المحلة 2-4

البنك الأهلي × سيراميكا 1-2

زد أف سي × إنبي 0-0

طلائع الجيش × الزمالك 2-2

الإسماعيلي × حرس الحدود 2-2

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت 0-0

بيراميدز × فاركو 3-0

وتتساوى خمسة فرق في صدارة ترتيب فرق المقدمة في الدوري المصري وهي: الزمالك، الأهلي، بيراميدز، سيراميكا والمصري البورسعيدي بـ 11 نقطة لكل منها.