نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: دوري أبطال إفريقيا مكتوبة باسم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عبد عبد الحميد لاعب فريق الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "دوري أبطال إفريقيا مكتوبة بإسم الأهلي، والفريق تعود على حصد اللقب حتى في أسوء حالاته".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "الأهلي أجاد دفاعيا أمام صن داونز في مباراة الذهاب، لكن صن داونز يلعب خارج أرضه بشكل جيد وأنصح كولر بتغيير طريقة لعبه في الإياب للشكل الهجومي".

واختتم حديثه قائلًا: "إمام عاشور أكثر لاعب صنع الفارق مع الأهلي في الذهاب ضد صن داونز".

