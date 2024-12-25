طريقة عمل التونة البيتي بمكونات سهلة وبسيطة ومذاق كالجاهز تمامًا

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل التونة البيتي ، تعد التونة من أنواع الأسماك الأكثر إفادة للأفراد من الكبار والصغار، حيث تتميز بفوائدها العديدة، والتي من أهمها أنها غنية بالبوتاسيوم وحمض الفوليك وهذا من شأنه المساعدة في علاج الكثير من الحالات المرضية التي من بينها النقرس وتقلل من الإصابة بالنوبات القلبية وتجلط الدم، ونظرًا لأهميتها وفوائدها العديدة فأن الكثير من السيدات يبحثن عن الطريقة التي يمكن عن طريقها إعداد التونة في المنزل من أجل توفير الكثير من الأموال وضمان نظافة وأمان كافة المكونات الداخلة في إعدادها وذلك بعد انتشار الأوبئة والأمراض، وخوف الأمهات من شراء المنتجات من الخارج لعدم التأكد من نظافتها وأمانها لأطفالها وأفراد أسرتها.

طريقة عمل التونة البيتي

تعتمد ربات البيوت في الفترة الحالية على تقديم العديد من المأكولات المتنوعة لأفراد أسرتها من أجل تشجيعهم على تناول الأكلات في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج، وتعد التونة من الأكلات السريعة الغنية بالعديد من الفوائد والتي تفيد في وجبات الدايت لمتبعي الحميات الغذائية وغيرهم من الأفراد، وتتميز التونة باحتوائها على أوميجا 3 ذلك الحمض الدهني الذي يساعد في حماية المخ من الالتهابات ويقي من الإصابة بمرض الزهايمر ولذلك فهو مفيد للغاية لكبار السن.

ويمكن تحضير التونة عن طريق إحضار المكونات التالية :

سمكة تونة كبيرة.

كوبان ماء مغلي.

ربع كوب زيت زيتون.

2 من الليمون مقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

معلقتين من الخل.

معلقة من الكمون.

معلقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير سمك التونة