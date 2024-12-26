نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رجاء يعلن بدء تصوير مسلسل " نص الشعب أسمه محمد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد رجاء عن بدء تصوير مسلسل “ نص الشعب اسمه محمد” من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك ".

و كتب رجاء معلقا:'"نص الشعب إسمه محمد" عنوان مسلسل كتبته من سنين وأخيرا يتم تصويره حاليا للعرض رمضان 2025 إن شاء الله من إنتاج أمير شوقي سالم وإخراج عبد العزيز النجار وبطولة عصام عمر ورانيا يوسف ومجموعة جميلة من الفنانين اللي بأعتز بيهم وبحبهم جدا".

و تابع قائلا:' عنوان المسلسل كان مهدد بالتغيير ويبدو إننا كنا عاجزين لفترة طويلة عن إيصال وجهة نظرنا في أهمية العنوان وخلوه من أي مشكلة قد تسبب سوء فهم عند البعض إلى أن تفهمها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والأستاذ جمال عيسى القائم بتسيير أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، فشكرا لتفهمهما ومساندتنا للإحتفاظ بهذا العنوان ونأمل أن تكون صفحة جديدة إن شاء الله للتعامل مع أفكار الأعمال الفنية ومقدميها من الزملاء شكرا جدا".