انت الأن تتابع خبر استعراض تفصيلي لسماعات FreeBuds Pro 4 من هواوي وأبرز مميزاتها الجديدة في السوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سماعات FreeBuds Pro 4 من هواوي، واحدة من أحدث إصدارات السماعات اللاسلكية من الشركة الصينية هواوي، ويأتي هذا الإصدار من السماعة مع مزايا متنوعة لتقديم تجربة صوت مثالية، كما تعتبر السماعة الأولى من نوعها،

والتي تدعم نظام التشغيل الجديد من الشركة HarmonyOS NEXT.

تعد FreeBuds Pro 4 أحدث إصدارات شركة هواوي الصينية في مجال السماعات اللاسلكية، حيث تأتي هذه السماعات مع العديد من التحسينات التقنية المتطورة، لتعزيز وضوح الصوت، وجودته، أثناء استخدام السماعة في إجراء المكالمات، أو الاستماع إلى مقاطع صوتية.

مواصفات سماعة FreeBuds Pro 4

تمتع سماعة FreeBuds Pro 4 بالعديد من المزايا التي تجعلها من أفضل السماعات اللاسلكية التي أطلقت خلال هذا العام،

ومن هذه المواصفات ما يلي: