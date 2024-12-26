انت الأن تتابع خبر استعراض تفصيلي لسماعات FreeBuds Pro 4 من هواوي وأبرز مميزاتها الجديدة في السوق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سماعات FreeBuds Pro 4 من هواوي، واحدة من أحدث إصدارات السماعات اللاسلكية من الشركة الصينية هواوي، ويأتي هذا الإصدار من السماعة مع مزايا متنوعة لتقديم تجربة صوت مثالية، كما تعتبر السماعة الأولى من نوعها،
والتي تدعم نظام التشغيل الجديد من الشركة HarmonyOS NEXT.
- تعد FreeBuds Pro 4 أحدث إصدارات شركة هواوي الصينية في مجال السماعات اللاسلكية، حيث تأتي هذه السماعات مع العديد من التحسينات التقنية المتطورة، لتعزيز وضوح الصوت، وجودته، أثناء استخدام السماعة في إجراء المكالمات، أو الاستماع إلى مقاطع صوتية.
مواصفات سماعة FreeBuds Pro 4
- تمتع سماعة FreeBuds Pro 4 بالعديد من المزايا التي تجعلها من أفضل السماعات اللاسلكية التي أطلقت خلال هذا العام،
ومن هذه المواصفات ما يلي:
- تتميز بتصميم بسيط حيث تحتفظ FreeBuds Pro 4 بنفس التصميم في الطرز السابقة، حيث تأتي مع ساق مستطيل الشكل وسميك، في كل سماعة أربعة ميكروفونات، إضافة إلى محرك ديناميكي، كما يتميز هذا التصميم من هواوي بسهولة أكبر للتحكم في حجم الصوت، من خلال لمس سطح السماعة الحساس عن طريق النقر عليه أو الضغط أو السحب.
- تدعم سماعات هواوي خاصية إلغاء الضوضاء لضمان تجربة صوتية مميزة في الأماكن ذات صوت صاخب، إضافة إلى وضع الشفافية الذي يسمح للمستخدم بالاستماع إلى أصوات البيئة المحيطة، دون أن يتأثر وضوح الصوت الذي يستمع إليه، كما تدعم السماعة أيضًا ترجمة المحادثات الصوتية بالعديد من اللغات تصل لـ 20 لغة مختلفة.
- سماعات هواوي الجديدة تعمل بسلاسة كبيرة مع مختلف الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، التي تعتمد في نظام تشغيلها على أنظمة أندرويد أو حتى أنظمة iOS، حيث توفر الشركة تطبيقًا خاصًا بتلك السماعات الجديدة يمكن للمستخدم من خلالها تخصيص إعدادات الصوت.
- تأتي السماعات مع بطارية يصل عمر تشغيلها إلى 6 ساعات ونصف من الاستخدام المستمر، ليصبح بذلك إجمالي وقت تشغيلها إلى أكثر من 30 ساعة.