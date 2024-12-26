انت الأن تتابع خبر غوارديولا: نحن مهددون بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف ​بيب غوارديولا​، مدرب ​مانشستر سيتي​، بأن فريقه مهدد بعدم التأهل ل​دوري أبطال أوروبا​ هذا الموسم، وذلك بسبب تراجع النتائج بشكل ملحوظ. فقد خسر السيتي تسع مباريات وحقق فوزاً واحداً في آخر 12 مباراة، بالإضافة إلى ست هزائم في آخر ثماني مباريات في الدوري الإنكليزي.

ويحتل الفريق المركز السابع حالياً بفارق 12 نقطة عن ​ليفربول​ المتصدر، وبفارق أربع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى. وقال غوارديولا: "نحن مهددون بالتأكيد بعدم التأهل لدوري الأبطال، ويجب أن نفوز بالمباريات لحجز مكاننا". وأضاف: "إذا لم نتأهل، سيكون ذلك بسبب أننا لم نكن مستعدين ولم نحل مشاكلنا."