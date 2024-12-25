انت الأن تتابع خبر أحلى من الجاهز.. طريقة عمل السويسرول بالفراولة بمكونات منزلية بسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لعمل السويسرول بالمربى، وذلك لما يتميز به من طعم رائع وقوام هش وخفيف، والذي بدوره يجذب انتباه العديد من الأشخاص باختلاف أعمارهم وأذواقهم، لذا فعادة ما تلجأ الأمهات إلى معرفة طريقة مضمونة لعمل هذه الوصفة في المنزل بدلاً من شراؤها من محلات الحلويات جاهزة لتقليل التكلفة ولضمان جودة المكونات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أطفالك.

مكونات السويسرول بالفراولة

يمكنك تقديم السويسرول بالمربى في العديد من المناسبات السعدية والتجمعات العائلية والسهرات المسائية وأعياد الميلاد بجانب وصفات الحلويات المتنوعة مثل بلح الشام وأصابع زينب والمشروبات المختلفة حسب رغبتك.

تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة للغاية، وهذه المكونات تتمثل في:

مقدار كوب من الحليب السائل.

عدد ثلاث بيضات.

مقدار ملعقة صغيرة من البكينج باودر .

مقدار نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

عدد كوب من السكر البودر.

مقدار كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

مربي فراولة اوحسب الرغبة ويمكن إستبدالها بالشيكولاتة السائلة او الكريمة.

خطوات تحضير السويسرول بالفراولة

يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والسريعة، وهذه الخطوات تتمثل في: