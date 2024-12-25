انت الأن تتابع خبر أحلى من الجاهز.. طريقة عمل السويسرول بالفراولة بمكونات منزلية بسيطة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لعمل السويسرول بالمربى، وذلك لما يتميز به من طعم رائع وقوام هش وخفيف، والذي بدوره يجذب انتباه العديد من الأشخاص باختلاف أعمارهم وأذواقهم، لذا فعادة ما تلجأ الأمهات إلى معرفة طريقة مضمونة لعمل هذه الوصفة في المنزل بدلاً من شراؤها من محلات الحلويات جاهزة لتقليل التكلفة ولضمان جودة المكونات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أطفالك.
مكونات السويسرول بالفراولة
- يمكنك تقديم السويسرول بالمربى في العديد من المناسبات السعدية والتجمعات العائلية والسهرات المسائية وأعياد الميلاد بجانب وصفات الحلويات المتنوعة مثل بلح الشام وأصابع زينب والمشروبات المختلفة حسب رغبتك.
تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة للغاية، وهذه المكونات تتمثل في:
- مقدار كوب من الحليب السائل.
- عدد ثلاث بيضات.
- مقدار ملعقة صغيرة من البكينج باودر .
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.
- عدد كوب من السكر البودر.
- مقدار كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الفانيلا.
- مربي فراولة اوحسب الرغبة ويمكن إستبدالها بالشيكولاتة السائلة او الكريمة.
خطوات تحضير السويسرول بالفراولة
يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والسريعة، وهذه الخطوات تتمثل في:
- يجب التأكد من أن جميع مكونات السويسرول تكون بدرجة حرارة الغرفة لكي تحصلي على نتائج مرضية.
- قومي بخفق البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح لونه فاتح، وبعدها ضعي الحليب بشكل تدريجي إلى المكونات السابقة مع الخفق المستمر.
- أحضري إناء آخر، ثم انخلي الدقيق به جيداً ثم أضيفي البيكنج صودا إليه، وبعدها ضعي البيكنج بودر.
- قلبي الخليط سوياً وامزجيه جيداً.
- في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بطبقة خفيفة من الدقيق، صبي الخليط الذي تم تحضيره.
- ضعي الصينية في الفرن الذي تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة 180.
- اتركي الصينيه في الفرن حتى ينضج الكيك تماماً.
- أخرجي الكيك من الفرن واقلبيها على ورقة زبدة، ثم لفيها بعنايه حتى لا تتكسر وهي دافئة على شكل اسطوانة لمدة لحظات، ثم افرديها مرة أخرى.
- أحضري المربى وادهني السويسرول بطبقة سميكة من المربى أو بطبقة من الشيكولاتة أو الكريمة المخفوقة.
- لفي الكيك مرة أخرى بدون الورقة على شكل اسطواني، ثم غلفيها بالورقة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.
- أخرجيها من الثلاجة وقطعيها، ويمكنك تزينها بالنوتيلا أو السكر البودر أو الفراولة.