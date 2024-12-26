نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تسمح بإعادة ترشح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة الذين أمضوا ثلاث سنوات بالمشاركة في امتحانات الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا يسمح بإعادة ترشح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة الذين أمضوا ثلاث سنوات في عملهم للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة. كما أعلن الوزير فتح باب الترشح لمن يرغب في العمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ابتداءً من يوم الخميس 26 ديسمبر وحتى الخميس 2 يناير 2025.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ستبدأ يوم 14 يونيو 2025، على أن يتم الإعلان عن الجداول التفصيلية لاحقًا.