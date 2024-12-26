رئيس الوزراء: نسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع فى لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن الدولة حريصة بالرغم من وجود تحديات على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات.