رئيس الوزراء خلال لقاء عددٍ من المستثمرين : نتوقع معدل نمو يتجاوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قدر مصر وجودها في منطقة "شديدة السخونة والتداعيات"، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية. متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.

وأضاف في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالرغم من وجود تحديات