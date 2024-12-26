نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تبدأ في استقبال طلبات الراغبين فى الترشح بالعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى استقبال طلبات الراغبين فى الترشح بالعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة، بعد أن اتاحتها لرؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة الذين أمضوا ثلاث سنوات في عملهم؛ للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة.

وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ابتداءً من الخميس 26 ديسمبر وحتى 2 يناير 2025 https://moe.gov.eg/، ابتداءً من الخميس 26 ديسمبر ولمدة أسبوع .

حددت الوزارة الفئات المؤهلة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد للعام الدراسي 2024 - 2025 والتي تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية والمقيدين حاليًا بالصف الثالث الثانوي، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الصف الثاني الثانوي منذ العام الدراسي 2012 - 2013، وهو بداية تطبيق النظام الحديث، أو ما بعده، ممن لم يتقدموا سابقًا لأداء امتحانات الصف الثالث الثانوي، على أن يقوموا بتسجيل استماراتهم الإلكترونية بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

أما بالنسبة للنظام القديم، فتشمل الفئات المسموح لها التقدم الطلاب الراسبين في مواد بالصف الثالث الثانوي، حيث يسجلون بياناتهم عبر استمارة إلكترونية جديدة، وكذلك الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحانات في جميع المواد رغم تسجيلهم استمارات إلكترونية مسبقًا وصدور أرقام جلوس لهم.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، وضمان مشاركة الكفاءات في لجان النظام والمراقبة، بما يعزز من نزاهة وفعالية العملية الامتحانية.