نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية بمركز قفط للتدريب المهني لوزيري التعليم والعمل الأن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ووزير العمل محمد جبران زيارة لمحافظة قنا ويتفقدان مركز قفط للتدريب المهني بالمحافظة.

ويعد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في 8 محافظات في صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية، على مجالات ومِهن: الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل.