مجلس جامعة القاهرة يعلن ترشيحات الجامعة لجوائز الدولة بأنواعها لعام ٢٠٢٤

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - عبد الرحمن أبو زهرة للنيل للمبدعين المصريين، ونهاد وديع حداد "فيروز" لجائزة النيل للمبدعين العرب

الدكتور عبد الله التطاوي في الآداب، واللواء أركان حرب د. سمير فرج في العلوم الاجتماعية

والدكتور حسام موافي لجائزة الرواد في العلوم الطبية والدكتور معتز خورشيد في العلوم الهندسية

مجلس جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبد الصادق يعلن عن 25مرشحا لجوائز النيل والتقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والرواد والمرأة التقديرية.

د.محمدسامى عبد الصادق: مجلس الجوائز بالجامعة وضع ضوابط صارمة للترشيحات، والجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمى وسيرتهم الذاتية.

رئيس الجامعة:المجلس يستعرض السيرة العلمية والعملية للمرشحين فى ضوء المعايير المحددة وطبقا لشروط الترشح من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلي للثقافة.

أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2024 سواء التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها، والتي تتضمن "النيل والتقديرية في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وكذلك جوائز الرواد وجائزة المرأة التقديرية"، وبلغ عدد المرشحين 25 مرشحا لمختلف الجوائز.

وفي جائزة النيل، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من: الدكتور تيمور مصطفي ابراهيم ابوهنيدي الأستاذ بكلية الطب للجائزة في مجال العلوم، والدكتور يوسف فوزي راشد ابوالخير الأستاذ بكلية الهندسة للجائزة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في العلوم، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الدكتور أحمد جلال حلمي عبده الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور حسني عوض حسن البنا الأستاذ بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، والدكتور مصيلحي رجب مصيلحي زايد الأستاذ بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، والدكتورة إيمان صلاح الدين عثمان المحلاوي الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الدكتور أحمد كامل أحمد حجازي الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور جمال سيد علي الباروطي الأستاذ بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة سحر محمود ابوسريع شعراوي الأستاذ بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، والدكتور نبيل محمود محمود عبد المنعم الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

وفي جوائز الرواد، أقر مجلس الجامعة، ترشيح كل من: الدكتور ممدوح محمد ابراهيم نصار الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور احمد محمود مصطفي ابو العنين الأستاذ بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، والدكتور حسام الدين احمد حسنين موافي الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور معتز محمد حسني خورشيد الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي في مجال العلوم الهندسية.

وفي جائزة المرأة التقديرية، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من : الدكتورة جاكين كمال عبد الحليم الجاكي الأستاذ بكلية الطب البيطري في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، والدكتورة نادية محمد مرسي احمد الأستاذ بكلية الصيدلة في مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة فاطمة الزهراء حنفي عاشور الأستاذ بكلية الهندسة في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة مني فؤاد علي عبد الغني الأستاذ بكلية الآثار في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي جوائز النيل للمبدعين المصريين، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في مجال الفنون، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي الأستاذ بكلية الآداب في مجال الآداب، واللواء أركان حرب د. سمير سعيد محمود فرج في مجال العلوم الاجتماعية.

وبالنسبة لجوائز النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس الجامعة ترشيح المطربة اللبنانية نهاد وديع حداد وشهرتها "فيروز" في مجال الفنون.

وفي الجوائز التقديرية، اقر المجلس ترشيح كل من : الدكتور محمد سامح كمال الدين سامح الأستاذ بكلية الهندسة في مجال الفنون، والدكتور جمال عبد السميع مصطفي الشاذلي الأستاذ بكلية الآداب في مجال الآداب، والدكتورة آمال أحمد حسن العمري الأستاذ بكلية الآثار في مجال العلوم الإجتماعية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز يالجامعة، وكذلك الضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما.