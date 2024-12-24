توقعات ماغي فرح لبرج العقرب 2025: رحلة في عالم الثراء والحب

كشفت ماغي فرح عن توقعاتها لبرج العقرب 2025 على الصعيد المهني، العاطفي والصحي. تعرف معنا على أبرز توقعات برج العقرب وكيف سيعوض العام الجديد كل الخسائر السابقة.

توقعات برج العقرب في 2025

كشفت ماغي فرح عن توقعاتها لبرج العقرب في 2025، ومن أبرز التوقعات العامة:

عام أفضل بكثير من الأعوام الماضية التي كانت مليئة بالأمور الدقيقة، وسيطرت عليها التعقيدات.

هذا العام هو الأفضل خلال السنوات العشرة الأخيرة، تواجهك تغييرات في صالحك ومشاريع تصبح حقيقة على أرض الواقع وأحلام وأمنيات تتحول لحقيقة.

تجد الإعجاب والتقدير من الآخرين وتتاح لك فرص لم تكن متوقعة، وتطرأ ظروف تغير بعض الاتجاهات فتتفاعل معها بشكل رائع وسريع.

تنضم لفريق ناجح حتى تنفذ بعض الرغبات.

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توفر لك الأفلاك نجاح في مجالات كثيرة يمكن أن تكون مفاجئة، وتتاح فرص غير متوقعة لتحقيق أهداف تضعها نصب عينيك، وتحاول أن تحققها.

تتحدى بعض الاعتبارات والمعايير القديمة، وإذا عاكسك كوكب ستلتف عليه كواكب أخرى لتضمن لك النجاح والنجاة والاستقرار.

الشمس وأورانوس يلبون رغبتك وطموحك بالنجاح والانتصار.. كوكب مارس مهم لك كثيراً.

لن تمر بأزمة إلا وتجد الحلول، وتضطر في مايو إلى أن تذعن لمشيئة الآخرين، وتكافح من أجل درء الأخطار عنك فأنت مسلح بعزيمة كبرى. تدفعك هذه العزيمة للمرور بعزم وثبات في كل الأمور.

مضطر للخضوع للمسائلة في بعض الأمور ولكن ستكون الأمور في صالحك، فلا تقلق.

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تتبدل الأمور، وتقف في صفك. ويحدث ذلك مع بعض التغيرات الفلكية التي تحمل لك حظوظاً كبيرة.

آمال كبيرة بالنجاح والشفاء، أما الكواكب السريعة، فتدعم خطواتك بالأشهر الثلاثة الأخيرة وتغير مصير بعض مواليد العقرب.

تتخطى كل الهواجس التي تضاعفت في العام الماضي، وسببت الألم والأسى والحزن، وربما فرقتك عمن تحب أو جعلتك تفضل العزلة. وسيساعدك هذا التخطي على التركيز في كل القادم واتخاذ القرارات التي تضيف إلى سعادتك وسلامك النفسي.

تداوي في الأشهر المقبلة جروحك النفسية والمعنوية، وربما الجسدية وتنطلق بقرارات مهمة وحركة مجدية ابتداء من شهر حزيران، حتى يشكل فصل الصيف مرحلة مهمة جدا من حياتك.

توقعات برج العقرب 2025 على الصعيد المهني

تستفيد من بعض التطورات وتنفذ مشاريع بنمط متسارع وتتحدى الوتيرة الحادة التي رافقتك العام الماضي.

تخوض مغامرات ومفاجآت. حضر نفسك لرحلة في عالم الأحلام والتغيرات؛ لأن هذا العام ستحقق شيء كنت تعتبره مستحيل وتشعر أنك مالك قدرك، ولن يكون شيء يجبرك للاستمتاع لمسيرة الآخرين.

تساعد المحتاجين بفضل قدراتك على إيجاد الحلول وبفضل ذكائك.

توقعات برج العقرب في 2025 على الصعيد العاطفي

عام التجديد والتغيير التي لن تتوقع أحداثها، حيث تجعلك تكتشف بعض الأسرار، وتعيد النظر بعلاقة متعثرة، أو على العكس، تحاول أن تجد حلولاً لأنك ترغب في الاستمرار رغم بعض الثغرات.

حب برج العقرب ليس تقليدياً فله نكهة خاصة، ويتسم بالشراهة العاطفية وحب الامتلاك، ويحاوط الحبيب بالاهتمام والمشاعر الصاخبة.

تطرق الباب على علاقات جديدة ومشوقة جداً إذا كنت خالي القلب.

تشكل جاذبية وكاريزما لدى كل من تلتقيهم. فلن يكون مرورك سهلاً ولكن ستترك انطباع قوي لدى الآخرين.

تبدأ علاقات قد تكون مدخل لارتباط وزواج.

ربما تلتقي بحبيب يبدل الأوضاع بنهاية العام.

تلتقي بمصالح مادية تتفوق على المشاعر والأحاسيس العاطفية

توقعات برج العقرب في 2025 على صعيد الصحة

على مواليد برج العقرب الانتباه والاعتناء بآلام المفاصل والانتباه بدورة الدموية.

تتبدل أمور وعلاجات ابتداء من شهر أغسطس، ويمكن تستشير طبيب جديد إذا كنت تعاني من أحد الأمراض.

إذا كنت مريض تستعيد عافيتك بالأشهر الأربعة الأخيرة.

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