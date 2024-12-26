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أطلت الفنانة إيمان أيوب في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه مروة صبري على شاشة "ألفا".
وظهرت إيمان أيوب بملامح مختلفة عن ملامحها التي اشتهرت بها في بداية مشوارها الفني منذ سنوات، وحافظت عليها لمدة طويلة مع تغيير بسيط مثل لون الشعر أو رسمة الحواجب.
يذكر أن آخر أعمال إيمان أيوب كان مسلسل "نقل عام" الذي عرض عام 2022 من بطولة محمود حميدة وسون بدر وأحمد بدير من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة إيمان أيوب تظهر بعد غياب بملامح مختلفة أطلت الفنانة إيمان أيوب في برنامج قعدة ستات الذي تقدمه مروة صبري على شاشة ألفا.وظهرت إيمان أيوب بملامح مخت إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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