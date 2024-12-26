نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يخطط لحضور حفل تنصيب ترامب في يناير المقبل: تفاصيل الرحلة والتوقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية متعددة عن نية رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المزمع عقده في 20 يناير المقبل.

خطة السفر غير المؤكدة

وفقًا لمصادر نقلتها "روسيا اليوم"، لم تُحسم بعد تفاصيل سفر نتنياهو، إذ لم يتم تأكيد خطته بشكل نهائي، لكن من المتوقع أن يستقل طائرة تابعة لهيئة "Wing of Zion" (جناح صهيون) الحكومية.

من جهتها، أشارت "العربية.نت" إلى أنه من المحتمل أن تُحسم هذه الخطة قريبًا، حيث تربط نتنياهو وترامب علاقة قوية، ما يجعل حضوره الحدث أمرًا ذا أهمية رمزية وسياسية.

دعوات ترامب الخاصة

الرئيس المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى 50 شخصية بارزة لحضور حفل تنصيبه، ومن بين المدعوين، يُعتبر نتنياهو واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية التي تمت دعوتها.

كما شملت قائمة المدعوين الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثًا خافيير ميلي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروفين بمواقفهما المؤيدة لإسرائيل ودعمهما لترامب.

العلاقة بين نتنياهو وترامب

يُقال إن نتنياهو وترامب يتواصلان بانتظام عبر الهاتف، بمعدل مرة كل يومين على الأقل، مما يعكس متانة العلاقة بينهما.

حضور نتنياهو لحفل التنصيب يمكن أن يُبرز استمرار التعاون الوثيق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، خاصة في ظل مواقفهما المتوافقة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

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