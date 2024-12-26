انت الأن تتابع خبر وشك هيبقى زي الاطفال!!... كولاجين لبان الدكر للقضاء على التجاعيد والخطوط في البشرة من اول استخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الكولاجين واحدًا من اهم المكونات التي يتم استخدامها للبشرة، حيث ان الكولاجين الطبيعي يسهم في تفتيح البشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة التي توجد في البشرة ولتي تعتبر علامة على التقدم في السن، ومن الجدير بالذكر انه في حالة الرغبة في الحصول على اي من الكريمات التجميلية او الطبية التي تحتوي على الكولاجين فإن اسعارة تعتبر مرتفعة جدًا مقارنةً بالكمية المستفادة من الكولاجين الموجودة به، الكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية للإستفاد من الكولاجين في المنزل،

مكونات عمل وصفة كولاجين لبان الدكر

معلقة من لبان الذكر.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من الفازلين المذاب.

معلقة من النشا.

طريقة عمل وصفة كولاجين لبان الدكر