وزير الصحة يبحث مع وفد شركة «ميند راي» تعزيز توطين صناعة الأجهزة الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً -

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، اجتماعا، مع وفد شركة «ميند راي»، إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة الطبية، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والبحث العلمي، وآليات تنفيذ مشروع توطين التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الاجتماع، بالترحيب بوفد شركة "ميند راي"، وعبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها الشركة في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.

وأكد خلال الاجتماع علي دعم القيادة السياسية لملف توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في مجال التصنيع الطبي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مقترحات التعاون في مجالات تدريب الفنيين بالمعاهد الفنية الصحية، والرؤية المستقبلية للتعاون مع شركة "ميند راي" لدعم القطاع الطبي، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق لمناقشة التعاون المشترك في مجال المستشفيات الذكية، وأيضا مراكز للبحث والتدريب واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، بجانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي، بما يساهم في رفع كفاءة ودعم الأطقم الطبية بأحدث أساليب التكنولوجيا.

وتابع "عبدالغفار" أن شركة «ميند راي» ساهمت في تطوير المنظومة الصحية في مصر لاسيما في مجال أجهزة الأشعة بالتعاون هيئة الإسعاف، ومشروع العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وأيضا هيئة الرعاية الصحية، وخلق شراكات بين الهيئات التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للصناعات الطبية، والدكتور إيرك لي المدير العام لشركة "ميند راي" بشمال أفريقيا، والأستاذ طه عبد الناصر العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد سلامة مدير قسم التصوير الطبي لشركة " ميند راي" بشمال أفريقيا.