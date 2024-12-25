القاهرة - محمد ابراهيم - قبل عرضه برأس السنة.. طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم الدشاش بطولة محمد سعد

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، بطولة محمد سعد، الأغنية الرسمية للعمل بعنوان "دي معلمة"، التي سيتم عرضها في مصر بدءًا من 1 يناير وفي باقي الدول العربية في 9 يناير.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من غناء وكلمات وألحان إسلام شيندي، مع توزيع توينز، وشارك في كتابة كلماتها حازم إكس، وتحمل طابعًا شعبيًا.

تفاصيل فيلم الدشاش

فيلم "الدشاش" يقدّم تجربة سينمائية فريدة مع أداء تمثيلي متميز من محمد سعد، رغم بعض التعليقات التي طالت الحملات الدعائية الخاصة بالفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تصميمات البوسترات التي لم تحقق التوقعات مقارنةً بتحسينات الدعاية في الآونة الأخيرة.

أبطال وصناع الفيلم



يشارك في فيلم "الدشاش" مجموعة من النجوم، من بينهم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، إضافة إلى عفاف مصطفى وعدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في دور السينما العام المقبل.

فيلم "الدشاش" هو التعاون الجديد بين الفنان محمد سعد والفنانة زينة بعد 16 عامًا من تعاونهما في فيلم "بوشكاش" الذي عُرض في 2008، بالإضافة إلى ذلك، كانت زينة قد ظهرت كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدّمه محمد سعد في عام 2016.

أما بالنسبة لأحدث أعمال محمد سعد، فقد كان فيلم "الكنز"، الذي جمع مجموعة من النجوم البارزين مثل محمد رمضان، هند صبري، روبى، أحمد رزق، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وغيرهم، حيث شهد الفيلم نجاحًا كبيرًا عند عرضه.