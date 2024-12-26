مدبولي: تفعيل قرار استمرار الجمارك المصرية في العمل طوال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - باره عريان _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أنه جاري العمل على الملف الخاص بالتخليص الجمركي، مؤكدا أنه يتابع تفعيل التعليمات الخاصة باستمرار الجمارك المصرية في العمل دون توقف على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية، حيث أن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات التي تتيح لها العمل على مدار 7 أيام، وتعهد أن يتم البدء في تطبيق هذا القرار على أرض الواقع في بداية العام القادم.

وأشار في كلمته خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة أمس، أن لديه قناعة شديدة أن الصادرات تتسم بكونها قضية الدولة بأكملها، فضلا عن كونها مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، لافتا إلى أن الأمر ليس سهل، كما أنه يستغرق وقت، حيث أن التوسع في الصناعات يحتاج إلى وقت ومجهود كبير.