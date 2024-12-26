ارتفاع إنتاج الغاز الروسي 9.2% على أساس سنوي خلال 11 شهر

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - _ قالت هيئة الإحصاءات الحكومية في روسيا (روستات)، اليوم الأربعاء، إن روسيا زادت إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 523 مليار متر مكعب.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله، إن إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية ارتفع حتى الآن بنسبة تتراوح بين 18 و20% هذا العام مقارنة بعام 2023.

وذكرت الوكالة نقلا عن نوفاك أن إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال تجاوزت 50 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

وقال: “على الرغم من كل التصريحات وضغوط العقوبات، فإن الغاز منتج صديق للبيئة للغاية، وهو مطلوب بشدة. والغاز الروسي هو الأكثر فعالية من حيث التكلفة، سواء من حيث الجانب اللوجستي أو السعر”.