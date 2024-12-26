هشام طلعت مصطفى: ضرورة القيام بتغيير جوهري في الفكر الحكومي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - باره عريان _ أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، لتحسين الكثير من أمور البيئة الاقتصادية، بهدف الوصول إلى أفضل نتائج، لافتا إلى أن الانفتاح على الحلول المتعددة، من شأنه التأثير إيجابيا على عدد كبير من القطاعات.

وأشار خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين أمس، إلى أنه لا يفضل الحديث عن قطاع محدد، ولكنه يرغب في مناقشة قضية جوهرية تؤرقه وتشغله بشكل شخصي، حيث أنه يتخوف بشأن تداعياتها على الدولة، ألا وهي العملة الصعبة أو العجز الدولاري السنوي والتي تعد أكبر مشكلة على مستوى مصر، ولها تبعات خطيرة للغاية على التضخم، وكذلك على استمرار الوضع على ما هو عليه.

وقال أن التجربة التي كانت موجودة قبل تدفق أموال صفقة رأس الحكمة، عكست حدوث نوع من الشلل الكامل لقطاعات عديدة في الدولة، لافتا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه مصر في المرحلة الحالية، مؤكدا على ضرورة القيام بتغيير جوهري في الفكر الحكومي في التعامل مع المشكلة.