مدبولي: الحكومة حريصة على عودة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص.

وأشار مدبولي خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، مساء اليوم الأربعاء إلى أن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 أدى إلى تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى التدخل لزيادة الاستثمارات العامة في فترة ما.

وتابع مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.