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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في روسيا يسجل 9.5% خلال 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - _ ذكرت وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، اليوم الأربعاء، أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5% خلال العام الجاري، وفقًا لبيانات أسبوعية أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.33% في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر.
وتأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي المصري الروسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%.
وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 4%.
وأشارت وكالة الإحصاء إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات الأكثر تقلبا ساهمت بشكل كبير في الزيادة الإجمالية، إذ ارتفعت أسعار الخيار 8.3% والبندورة (الطماطم) 1.9% في أسبوع واحد فقط.
ومن بين الأطعمة الأقل تقلبا في أسعارها، ارتفع البيض 1.7% والأسماك المجمدة 1.4%.
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وتوقع البنك المركزي المصري في تقديرات سابقة أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.5% كحد أقصى.
وقال رئيس قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي، أندري جانجان، لوكالة إنترفاكس للأنباء أمس الثلاثاء إن معدل التضخم للعام بأكمله سيتراوح بين 9.6% إلى 9.8%.
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