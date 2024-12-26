نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، مساء اليوم الخميس في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يقع إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون عبر قناة beIN Sports 1HD.