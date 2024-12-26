نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي جمهورية أذربيجان في حادث تحطُّم الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن صادق تعازيه لجمهورية أذربيجان حكومةً وشعبًا، ومواساته لأهالي الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة سالمين إلى أُسرهم في أقرب وقت.

وأكد وزير الأوقاف تضامنه مع أسر الضحايا في هذا الظرف الأليم، مقدمًا تعازيه الصادقة لهم، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.