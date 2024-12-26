نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجماهير الأهلي بعد إعلان مدة غياب رضا سليم وكواليس صفقات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي محمود المخبزي وعبد الرحمن طارق عن تطورات مفاجئة بشأن ملف الحالة الصحية للمغربي رضا سليم بعد إصابته الأخيرة أثناء المشاركة مع فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وقال المخبزي ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب هيضم 4 صفقات سوبر ومحددين المراكز "مدافع جناح أيسر مهاجم أو اثنان" لعدم تكرار تجربة موديست وغير صحيح اهتمام الأهلي بدياز من الدوري الإسباني وصفقة بغداد بو نجاح تتوقف على التوقيت فقط والمفاوضات مازالت مستمرة بين الأهلي والشمال القطري".

وتابع: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلص كل التفاصيل مع بغداد بو نجاح المقابل المادي وكل صفقات الأهلي هتيجي في يناير وفي مفاوضات بين حمدي فتحي والوكرة عشان يجي في يناير رغم رفضهم الكبير ولكن لم تنتهي المفاوضات وإصابة رضا سليم قطع بالغضروف ستجعله يغيب ٦ ٧ شهور وليس شهرين وفي اتجاه أنه يتشال من القايمه ويتقيد معلول مكانه".

واختتم: "يوجد أزمة كبيرة الآن بين رضا سليم ووكيله ومجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لعدم موافقته على عدم قيد رضا سليم بالقائمة وقيد علي معلول رغم غيابه للإصابة وكان هو هيطلع إعارة وبيرسي تاو ولكن الآن الموضوع مستحيل وعلي معلول سيتمرن أول مرة اليوم بمران المستبعدين وكده مش هيتفعل بند شراء يحيى عطية الله رغم رغبة كولر بشراءه وبنفي اقتراب محمد عبد المنعم من العودة بيناير وقد يأتي بكأس العالم للأندية فقط".