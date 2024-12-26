نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة المصري، بسبب قرار إداري بعد أحداث مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

الغندور: استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المصري بقرار إداري

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر اصطحب ٢١ لاعب لمباراة المصري بعد مران الفريق اليوم وتم استبعاد محمود كهربا بسبب قرار إداري".

وأضاف:" قائمة الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد".