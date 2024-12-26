الدوري المصري (6): البورسعيدي يستقبل الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري بأربع مباريات حيث يلعب سموحة مع غزل المحلة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والبنك الأهلي مع سيراميكا بنفس التوقيت، والمصري البورسعيدي مع الأهلي الساعة 21:00، وبتروجيت مع الجونة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (6)

زد أف سي × إنبي 0-0

طلائع الجيش × الزمالك 2-2

الإسماعيلي × حرس الحدود 2-2

الاتحاد السكندري × مودرن سبورت 0-0

بيراميدز × فاركو 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الزمالك: 11 نقطة

2- بيراميدز: 11 نقطة

3- المصري البورسعيدي: 11 نقطة

4- زد أف سي: 9 نقاط

5- الاتحاد السكندري: 9 نقاط