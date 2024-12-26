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الدوري المصري (6): البورسعيدي يستقبل الأهلي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري بأربع مباريات حيث يلعب سموحة مع غزل المحلة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والبنك الأهلي مع سيراميكا بنفس التوقيت، والمصري البورسعيدي مع الأهلي الساعة 21:00، وبتروجيت مع الجونة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (6)
زد أف سي × إنبي 0-0
طلائع الجيش × الزمالك 2-2
الإسماعيلي × حرس الحدود 2-2
الاتحاد السكندري × مودرن سبورت 0-0
بيراميدز × فاركو 3-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الزمالك: 11 نقطة
2- بيراميدز: 11 نقطة
3- المصري البورسعيدي: 11 نقطة
4- زد أف سي: 9 نقاط
5- الاتحاد السكندري: 9 نقاط

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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