نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استياء في المصري بسبب تعيين عبدالعزيز السيد حكما للفار أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بسبب تعيين عبد العزيز السيد، حكما لتنقية الفيديو "فار".

ويستعد المصري لمواجهة نظيره الأهلي، اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمنا من مصادرنا، أن مجلس المصري متخوف من تعيين السيد، حكما للفار في مباراة اليوم، بسبب أخطاءه في مباراة الفريق بربع نهائي كأس مصر 2023 أمام الأهلي، واحتسابه ركلة جزاء للأحمر، في الوقت بدل الضائع.

وشدد المصدر على أن مجلس المصري، يتمنى من طاقم حكام المباراة، عدم ارتكاب أي أخطاء والتركيز من أجل حصول كل فريق على حقه.