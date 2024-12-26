أحمد جودة - القاهرة - المرج يواجه القناة فى الدور ال64 بكأس مصر

تفتتح اليوم الخميس، مباريات دور ال64 بمسابقة كأس مصر، التي تعد من أقدم المسابقات بالكرة المصرية.

حيث يخرج المرج بقيادة محمد شعراوي لملاقاة فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد على ملعب القناة بالاسماعيلية.

حيث يسعى المرج اليوم إلى تحقيق حلم اليوم، وهو التأهل لدور الكبار، ومواصلة العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.

يذكر أن الفريق بدأ مشواره بالكأس بالفوز على بايونيرز بهدفين مقابل هدف، والفوز على اصحاب الجياد بالدور الثاني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما، والفوز على مالية كفر الزيات بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.

اما عن أصحاب الارض، بقيادة عبد الناصر محمد الذى يواجه الفريق للمرة الثانية، فيسعى القناة لبداية قوية بالكأس، والعودة إلى طريق الانتصارات الغائبة عن الفريق بالدورى منذ أربع جولات.

يذكر أن القناة تعادل فى أخر مواجهاته خارج ملعبه امام بروكسي، بهدف لكلًا منهما.