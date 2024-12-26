فيلم السرب بطولة أحمد السقا ضمن الأكثرر بحثًا في 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "السرب" نجاح مذهل أثناء عرضه في دور العرض السينمائية، وأحتل المركز السابع ضمن قائمة البحث الأكثر رواجًا على بحث قائمة Google خلال عام 2024 في مصر.

تفاصيل فيلم السرب

والسرب من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، ويظهر خلاله أحمد السقا بشخصية علي المصري، وهي شخصية حقيقية، ويتعاون السقا ضمن الأحداث مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، فيما يجسد شريف منير شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر محمد ممدوح بدور أمير داعش أبو أسعد الحمراوي وتلعب نيللي كريم دور زوجته بالفيلم.

أبطال فيلم السرب

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وحقق الفيلم إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 40 مليونًا فى السينمات منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

نجاح فيلم السرب

وحقق فيلم “السرب” نجاحًا ملحوظًا وتصدر شباك التذاكر أثناء عرضه في دور السينماء المصرية، ووصل إلى أكثر من 41 مليون جنيه بإجمالي إيراداته، خلال أقل من 7 أسابيع من عرضه.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.