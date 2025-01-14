سول تُدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سول_كوريا الجنوبية عن إطلاق نظيرتها كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترا بعد إطلاقها حوالي الساعة 09:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) بالقرب من الحدود مع الصين.

وفي هذا السياق، أعرب القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تشوي سانج-موك، عن إدانته عملية الإطلاق واعتبرها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. مشيراً إلى أن بلاده سترد بشدة على استفزازات كوريا الشمالية.