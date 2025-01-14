5 أطعمة تخفض الكوليسترول في الدم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 07:56 صباحاً - مقدمة

يُعتبر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض القلبية المزمنة. بالنسبة للكثيرين، يمثل تعديل النظام الغذائي خطوة أولى مهمة في تحسين الصحة العامة. من الجيد أن هناك أطعمة معينة يمكنها المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل مشكلة؟

الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون توجد في كل خلية من خلايا الجسم وتلعب دورًا هامًا في تصنيع العديد من المواد الحيوية مثل الهرمونات وفيتامين د والأحماض الصفراوية. ومع ذلك، عندما يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، مما يسبب انسدادها وتقليل تدفق الدم، مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

الأطعمة الفعّالة في خفض الكوليسترول

يعد تناول بعض الأطعمة المحددة طريقة طبيعية وآمنة لتحسين مستويات الكوليسترول في الدم. إليكم أبرز هذه الأطعمة:

الشوفان

الشوفان معروف بفعاليته في تحسين مستويات الكوليسترول، حيث يحتوي على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرف باسم بيتا جلوكان، الذي يساعد في خفض الكوليسترول بإمتصاصه في الجهاز الهضمي.

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل اللوز والجوز مصدرًا غنيًا بالدهون الجيدة والأحماض الدهنية أوميجا-3، التي تعزز من صحة القلب وتخفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم.

الأسماك الدهنية

الأطعمة البحرية مثل السلمون والماكريل غنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3. هذه الأحماض تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وتقليل الدهون الثلاثية.

البقوليات

البقوليات مثل العدس والفاصوليا تُعتبر مصادرَ غنيةً بالألياف والبروتينات النباتية، كما أنها تساهم في تقليل مستوى الكوليسترول السيء في الدم من خلال تقليل امتصاصه.

الأفوكادو

يُعتبر الأفوكادو مصدرًا ممتازًا للدهون غير المشبعة الأحادية والتي تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار. هذا يعزز من القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

خاتمة

يمكن باتباع نظام غذائي غني بهذه الأطعمة تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب. من المهم الجمع بين التغذية الجيدة والممارسات الصحية الأخرى مثل ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين للحصول على أفضل النتائج. تناول هذه الأطعمة بانتظام مع الحفاظ على نمط حياة صحي يُعتبر خطوة كبيرة نحو تحسين صحتك وعافيتك العامة.